PALMA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este lunes, en Palma, en la reunión del Patronato de la Fundación Impulsa.

Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico a los medios de comunicación, la presidenta Prohens participará a las 12.30 horas, en la sede de Autovidal, en la reunión del Patronato de la Fundación Impulsa, en la que se presentará el Plan de actuación para 2026.

Al acto también asistirán, entre otros, la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, y el director técnico de la Fundación Impulsa Balears, Antoni Riera.