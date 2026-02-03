Prohens participará este miércoles en la iniciativa 'Brazaletes de la Esperanza' con motivo del Día contra el Cáncer

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. - CAIB - Archivo
La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este miércoles en la iniciativa 'Brazaletes de Esperanza', con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer.
El acto se celebrará en la plaza de Cort de Palma, en una carpa de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), a partir de las 10.25 horas.
Estarán presentes el presidente de la AECC en Baleares, José Reyes; la consellera de Salud, Manuela García; el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.