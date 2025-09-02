Prohens participará este miércoles en la reunión para presentar la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ofrece una rueda de prensa tras la reunión del Consell de Govern - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este miércoles a la reunión para presentar la nueva Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE).

También participará en la reunión el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y la directora general de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa, Bárbara Barceló.

A la reunión, que tendrá lugar en Ca n'Oleo a las 10.00 horas, asistirán representantes de patronales y sindicatos, así como de las cámaras de comercio de Mallorca y Menorca, de los colegios oficiales de Baleares de Ingenieros y Arquitectos, del ICAIB y del Círculo de Economía de Mallorca.