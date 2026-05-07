Prohens participará este viernes en el acto con motivo del Día de Europa

Archivo - La presidenta del Govern, Margalida Prohens. - CAIB - Archivo

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este viernes en el acto que se celebrará en Es Baluard (Palma) con motivo del Día de Europa.

El evento, que también conmemorará el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, tendrá lugar a las 12.30 horas, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Prohens estará acompañada por la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.

El acto contará con la interpretación de varias piezas a cargo de la Orquesta Sinfónica de Baleares. La presidenta pronunciará unas palabras y la estudiante de sexto de primaria Sofía Escandell izará la bandera de la Unión Europea.