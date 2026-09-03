Prohens participará este viernes a la apertura del año académico de la UIB

Archivo - En el centro de la mesa, la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el rector de la UIB, Jaume Carot, en el acto de apertura del año académico 2023-2024. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participara este viernes en el acto oficial de apertura del curso académico 2026-2027 de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

El acto, según ha informado el Ejecutivo autonómico, tendrá lugar a las 12.00 horas en el edificio de Son Lledó del campus universitario de Palma.

Prohens estará acompañada por el rector de la UIB, Jaume Carot; el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el director general de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores, Sebastià Massanet, entre otras autoridades.

Durante el acto, el rector de la UIB y la presidenta del Govern pronunciarán los discursos de apertura del año académico.

Antes del acto oficial, a las 11.00 horas, Carot atenderá a los medios de comunicación. Lo hará acompañado del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, (TSJIB), Carlos Gómez, quien recibirá la Medalla de Oro de la UIB, y del doctor Miquel Dyà, quien impartirá la lección inaugural.