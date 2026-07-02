Prohens participará este viernes en la clausura del curso académico de la Escuela de Turismo Balear Felipe Moreno

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este viernes en el acto de clausura del curso académico 2025-2026 de la Escuela de Turismo Balear Felipe Moreno.

El acto comenzará a las 19.00 horas en el Pati dels Homes de La Misericòrdia, en Palma, y contará también con la asistencia del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà.

A su llegada, Prohens será recibida por la directora gerente del Centro de Educación Superior Felipe Moreno Nebrija, María José Moreno, y por otros representantes del centro.

Asimismo, la presidenta participará en la entrega de diplomas a los alumnos y en la concesión de los galardones Escudo de Oro, Escudo de Plata y Escudo de Bronce de la Escuela. Al término de la ceremonia, pronunciará el discurso de clausura.