Prohens pide responsabilidades por los fallos en las pulseras antimaltrato

PALMA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reclamado este martes responsabilidades por los fallos en las pulseras de geolocalización antimaltrato.

Durante su discurso en la primera jornada del Debate de Política General en el Parlament, la líder del Ejecutivo autonómico ha trasladado su preocupación por esta problemática, al tiempo que ha recordado a las víctimas de violencia machista en Baleares.

"Otra vez, como con la ley más nefasta para las mujeres, la ley del sólo sí es sí, que rebajó condenas y liberó a más de 1.500 agresores sexuales, estaban advertidos y nadie hizo caso", ha afirmado.