Prohens pide a Sánchez un plan ante la "emergencia migratoria" en Baleares y respalda el pacto europeo de migraciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de Baleares, Marga Prohens, se reúnen en el Consolat de Mar. - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un plan específico ante la "emergencia migratoria" en Baleares, al tiempo que se ha mostrado favorable al nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE.

Esta es una de las peticiones que le ha trasladado la mandataria balear al jefe del Ejecutivo central, durante la reunión que han mantenido este miércoles en el Consolat de Mar para abordar esta y otras cuestiones.

En ese sentido, ha concretado que este plan tendría que "reforzar y proteger" las fronteras del Estado español, combatir a las mafias que se lucran con las personas migrantes y actuar en los países de origen. Además, ha reiterado su petición para activar Frontex en el archipiélago debido a que la ruta balear sería "la que más crece de Europa".

Sin embargo, cabe señalar que en el último balance migratorio del Ministerio del Interior se refleja que las llegadas de migrantes a Baleares han descendido un 12,7% en la primera mitad del año, al pasar de poco más de 3.000 personas en 2025 a 2.631 en 2026.

De hecho, la ruta que más ha crecido en España en este tiempo es la de Ceuta y Melilla, por donde habrían llegado casi 2.700 personas desde que empezó 2026, un 154,8% más.

Por otra parte, la Organización Internacional de las Migraciones recoge que en la ruta de los Balcanes, entre enero y marzo, habría sido transitada más de 15.500 personas, esto es un 87,8% más que en el mismo periodo de 2025.

Prohens ha pedido que se empiece a ver "alguna reacción" y "no se quede en palabras", por lo que ha solicitado una política migratoria que "no favorezca el efecto llamada" y detenga la llegada de personas por vía marítima.

Por otra parte, se le ha consultado por si el Govern podría solicitar los fondos que prevé el pacto migratorio europeo para los países que acojan a los migrantes que rechacen otros países, sobre lo que se ha mostrado favorable, aunque ha planteado que primero tendría que ser solicitado desde el Gobierno central.

Para la presidenta del Govern este pacto es "apropiado" al poner el foco en los países de origen y también se ha mostrado partidaria de la devolución de migrantes, ya que son líneas que han adoptado otros países europeos, en lugar del proceso de regularización promovido desde el Gobierno central que, a su modo de ver, habría provocado un "efecto llamada".