Prohens presenta el Centro Universitario Beato Luis Belda: "Universidad pública y privada van a convivir"

Presentación del Centro Universitario Beato Luis Belda de Palma - CEU

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha presentado este miércoles el Centro Universitario Beato Luis Belda de Palma, adscrito a la Universidad CEU San Pablo y que iniciará su actividad académica en el curso 2026-2027 especializado en Ciencias de la Salud.

"En esta época de polarización que lamentablemente hoy parece que lo inunda todo y que solo busca enfrentar a unos contra otros también se intenta a veces enfrentar lo público con lo privado, la educación pública con la privada", ha advertido Prohens, quien ha apostado por la convivencia de centros públicos y privados.

La presidenta del Govern ha incidido en que tienen muy claro que la Universitat de les Illes Balears (UIB) como los centros privados "van a convivir".

Por su parte, la rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo, ha reafirmado el compromiso de la institución con las Islas Baleares, "con su desarrollo académico científico y social y con la responsabilidad de ofrecer a sus jóvenes nuevas oportunidades de formación de crecimiento".

El Centro Universitario Beato Luis Belda iniciará su actividad el próximo curso con la impartición de titulaciones oficiales de grado en Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Psicología. El Grado en Medicina incorporará, además, plazas bilingües a partir del tercer curso, reforzando progresivamente la dimensión internacional de la formación médica.

IMPLANTACIÓN DE LA OFERTA DE FORMA PROGRESIVA

La implantación de la oferta académica se desarrollará de forma progresiva. En el curso 2027-28 está prevista la incorporación de los grados en Farmacia y Odontología, completando así una propuesta universitaria orientada "a dar respuesta a las necesidades formativas del sistema sanitario y a consolidar un proyecto biosanitario de largo recorrido en las Islas Baleares".

Todas las titulaciones tendrán desde su inicio una orientación "claramente práctica y aplicada". El modelo formativo del nuevo centro prioriza el aprendizaje en contextos reales, la adquisición progresiva de competencias clínicas y el contacto temprano con el entorno profesional como elementos esenciales en la formación de los futuros profesionales sanitarios.

El proyecto contempla la creación de un campus universitario biosanitario en Palma, con capacidad para acoger a más de 2.000 estudiantes, y ha sido concebido como una iniciativa de largo recorrido al servicio de la sociedad balear.

"En un momento decisivo para el desarrollo social y económico de las Islas Baleares, nace el Centro Universitario Beato Luis Belda con la ambición de acercar una educación universitaria de excelencia y contribuir al progreso de las Islas", destacan desde la institución educativa.

La puesta en marcha del Centro Universitario Beato Luis Belda tiene como finalidad reforzar el desarrollo de sectores "esenciales para el futuro de Baleares", entre ellos la educación y la capacitación de profesionales del ámbito sanitario, dando respuesta a las necesidades presentes y futuras de la sociedad balear.

Este nuevo centro responde, asimismo, al objetivo de impulsar la retención del talento en Baleares, ampliando la oferta formativa para que las nuevas generaciones encuentren en las islas un entorno en el que desarrollar su futuro profesional.

La creación de un ecosistema universitario completo permitirá atraer estudiantes y retener profesionales altamente cualificados en las Islas, fortaleciendo así su tejido social y económico y generando un impacto positivo a largo plazo.

Además, el centro aspira a convertirse en "un verdadero polo de conocimiento, investigación y desarrollo", impulsando programas de doctorado, fomentando la conexión con profesionales en activo y estrechando la colaboración con instituciones sanitarias de referencia.

El centro se concibe como un campus de nueva generación, orientado a una docencia práctica, tecnológica y especializada. El proyecto incluye laboratorios específicos, un centro de simulación clínica avanzada, una clínica odontológica universitaria de carácter social, así como espacios docentes adaptados a metodologías contemporáneas.

La rehabilitación del conjunto inmobiliario de Son Serra Parera se ha planteado desde criterios de sostenibilidad, reutilizando una infraestructura existente e integrándola en el entorno urbano de Palma.

Asimismo, el campus se apoyará en la red del CEU, incorporando también acuerdos con actores del ámbito sanitario y profesional. El Centro Universitario Beato Luis Belda está adscrito a la Universidad CEU San Pablo, lo que garantiza que las titulaciones impartidas se desarrollen bajo el marco académico, normativo y de calidad de una universidad con una larga trayectoria en España.