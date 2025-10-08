Prohens presentará el Plan Estratégico para el Bienestar Emocional y la Salud Mental de Baleares 2025-2030

Archivo - La presidenta del Govern, Margalida Prohens, durante un acto en el Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, presentará este jueves el Plan Estratégico para el Bienestar Emocional y la Salud Mental de las Illes Balears 2025-2030.

En primer lugar, la presidenta se reunirá con representantes de entidades que trabajan en el ámbito de la salud mental en Baleares y, una vez finalizada la reunión, comparecerá en rueda de prensa.

Prohens estará acompañada por las conselleras de Salud, Manuela García, y de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, así como por el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera.