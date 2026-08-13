Prohens presidirá este viernes la reunión de la Comisión para la Gestión del Riesgo de Inundaciones de Baleares

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ofrece una rueda de prensa tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Consolat de Mar, a 29 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España).
La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ofrece una rueda de prensa tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Consolat de Mar, a 29 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press
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Publicado: jueves, 13 agosto 2026 19:29
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PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, presidirá este viernes la reunión de la Comisión para la Gestión Integrada del Riesgo de Inundaciones (Inuncaib).

El encuentro tendrá lugar a las 10.30 horas en la capilla del Consolat de Mar, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Asistirán, entre otros, la consellera de Presidencia, Acción Gubernamental y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, y el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz.

La reunión comenzará a las 10:30 h y los medios gráficos podrán tomar imágenes al inicio del encuentro. La presidenta atenderá a los medios de comunicación al final de la reunión.

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