Prohens recibe en audiencia a la cónsul de Francia en Barcelona

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibe en audiencia la cónsul de Francia en Barcelona, Azar Agah-Ducrocq. - CAIB
PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recibido este jueves en audiencia a la cónsul general de Francia en Barcelona, Azar Agah-Ducrocq.
En la reunión también han estado presentes la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, y el cónsul honorario Michel Magnier.