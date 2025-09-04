Prohens recibe en audiencia a la cónsul de Francia en Barcelona

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibe en audiencia la cónsul de Francia en Barcelona, Azar Agah-Ducrocq.
Publicado: jueves, 4 septiembre 2025 14:59

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recibido este jueves en audiencia a la cónsul general de Francia en Barcelona, Azar Agah-Ducrocq.

En la reunión también han estado presentes la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, y el cónsul honorario Michel Magnier.

