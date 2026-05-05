Prohens recibe a Farah el Bousairi tras proclamarse campeona de Europa de peso supermosca

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibe en audiencia a la boxeadora Farah el Bousairi - CAIB

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La boxeadora Farah el Bousairi, recientemente proclamada campeona de Europa de peso supermosca, ha agradecido la visibilidad que se le está dando tanto a ella como a su deporte, después de reunirse con la presidenta del Govern, Marga Prohens.

En declaraciones a los medios tras ser recibida por Prohens y por el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, en el Consolat de Mar, la boxeadora se ha mostrado "muy agradecida" y ha recordado que llevaba "muchos años detrás de este cinturón".

"Voy a ser campeona del mundo, eso seguro", ha subrayado, a la vez que ha confiado en que sus logros abran camino a las siguientes generaciones.