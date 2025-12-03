Prohens recibe el premio Turismo Sostenible: "Es el momento de hablar de límites"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibe el premio Turismo Sostenible de Cambio 16. - CAIB

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recibido este miércoles el premio Turismo Sostenible, entregado por Cambio 16, en un acto celebrado en Madrid.

La líder autonómica ha asistido al evento acompañada por el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y el editor de Cambio 16, Jorge Neri.

"El momento de parar, de transformar y de liderar el turismo del siglo XXI desde Baleares es ahora. Es el momento de hablar de límites y de sostenibilidad. No como un lema, sino como la única forma de garantizar el futuro del turismo", ha escrito en su cuenta de la red social X para agradecer el galardón.

Prohens ha señalado que, aunque la industria turística "ha sido cuestionada muchas veces", desde el archipiélago se reivindican como "una tierra orgullosamente turística".

"Es un orgullo contar con toda una generación de empresarios y emprendedores que decidieron que este sector sería pionero, y que situaron a nuestras islas en la vanguardia mundial del turismo, y siguen trabajando para ellos", ha destacado.

En un "proceso de cambio" como el actual, ha reivindicado, el Govern ha asumido su responsabilidad a través del Pacto por la Sostenibilidad. "Nos jugamos mucho, debemos tomar decisiones con información fiable, transformando desde nuestro modelo de éxito", ha apuntado.

"Porque el turismo nunca ha sido el problema; una vez más, vuelve a ser la solución. Gracias Cambio 16 por este reconocimiento, con el que me comprometo a ser embajadora de una nueva economía basada en el valor, en el retorno y en el bienestar de los residentes", ha concluido.