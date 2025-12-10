Prohens recibirá este jueves en audiencia a representantes de la AECC del ámbito estatal

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en el Consolat de Mar - Isaac Buj - Europa Press
PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá en audiencia este jueves en el Consolat de Mar a representantes de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) del ámbito estatal con motivo de su visita a Palma.
A la recepción también asistirán la consellera de Salud, Manuela García; el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Baleares, José Reyes; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; y el alcalde de Palma, Jaime Martínez.
La presidenta pronunciará unas palabras para dar la bienvenida a la comitiva a las 19.30 horas.
Al acabar la recepción, los miembros de la AECC visitarán la exposición 'Paysage Miró', guiados por la directora de la Fundación Pilar y Joan Miró, Antònia Maria Perelló.