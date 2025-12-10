Prohens recibirá este jueves en audiencia a representantes de la AECC del ámbito estatal

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en el Consolat de Mar
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en el Consolat de Mar - Isaac Buj - Europa Press
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 10 diciembre 2025 18:22
PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá en audiencia este jueves en el Consolat de Mar a representantes de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) del ámbito estatal con motivo de su visita a Palma.

A la recepción también asistirán la consellera de Salud, Manuela García; el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Baleares, José Reyes; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; y el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

La presidenta pronunciará unas palabras para dar la bienvenida a la comitiva a las 19.30 horas.

Al acabar la recepción, los miembros de la AECC visitarán la exposición 'Paysage Miró', guiados por la directora de la Fundación Pilar y Joan Miró, Antònia Maria Perelló.

