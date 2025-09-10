Prohens recibirá este jueves a la comitiva de la Festa del Vermar de Binissalem

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, junto a los 'vermadors' de Binissalem hace dos años. - CAIB - Archivo

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá este jueves a la comitiva de la 59 edición de la Festa del Vermar de Binissalem, liderada por el alcalde del municipio, Joan Víctor Martí.

El acto tendrá lugar a las 09.15 horas en el patio del Consolat de Mar, ha informado el Ejecutivo autonómico.

Prohens recibirá, además de a Martí y a un grupo de regidores del Ayuntamiento de Binissalem, a las 'vermadores' y los 'vermadors' de este año, a quienes entregará un obsequio.

El alcalde de Binissalem pronunciará también unas palabras y entregará a la presidenta autonómica otro obsequio y el programa de las fiestas.