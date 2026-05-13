Prohens recibirá este jueves a la Miss World Spain 2026, Elisabeth Reynés

También asistirá a la entrega del galardón Personaje Mallorcadiario a Miguel Fluxà

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en un acto
Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en un acto - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 13 mayo 2026 18:12
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PALMA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá en audiencia este jueves a Miss World Spain 2026, la represenante de Baleares en el certamen, Elisabeth Reynés.

El encuentro se celebrará a las 10.30 horas en el Consolat de Mar y contará también con la presencia del delegado del certamen en las islas, Poncio Bover.

También este jueves, a las 19.00 horas, Prohens asistirá a la entrega del galardón Personaje Mallorcadiario 2026 al presidente del Grupo Iberostar, Miguel Fluxà.

En el acto, en Club de Mar, participarán el director general de Mallorcadiario.com, José Maria Castro; el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa; y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá.

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