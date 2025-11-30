La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá este lunes en audiencia a la embajadora en funciones de Israel en España.

Según ha avanzado el Ejecutivo balear, la presidenta Prohens recibirá este lunes, a las 10.30 horas, en audiencia, en el Consolat de Mar, a la embajadora en funciones de Israel en España, Dana Erlich.

Por parte del Govern estará también presente, en la audiencia a la embajadora en funciones, la directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlament, Francesca Ramis.