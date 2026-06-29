Prohens recibirá este martes en audiencia al jefe superior de la Policía Nacional en Baleares

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en el Parlament - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá en audiencia este martes al jefe superior de la Policía Nacional en Baleares, José Antonio Puebla, en el Consolat de Mar.

Al encuentro, que tendrá lugar a las 10.00 horas, también asistirá la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.