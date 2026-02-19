Prohens recibirá este viernes en audiencia al presidente del CES

Archivo - La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens,. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá este viernes en audiencia al presidente del Consejo Económico y Social de Baleares (CES), Francesc Fiol.

El encuentro, según ha informado el Ejecutivo autonómico, tendrá lugar a las 12.30 horas en el Consolat de Mar.

Prohens estará acompañada por la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer. Por parte del CES asistirán también Pilar Torrebella y Rafel Crespí.