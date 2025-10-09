Prohens recuerda a las víctimas de la torrentada de Sant Llorenç en el séptimo aniversario de la tragedia

Archivo - Imágenes de coches destrozados en Sant Llorenç (Mallorca) tras las intensas lluvias - Isaac Buj/Europa Press - Archivo

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recordado este jueves a las víctimas y damnificados de la torrentada de Sant Llorenç, cuando se cumplen siete años de la tragedia.

"Mi recuerdo a las víctimas y a sus familias, que llevaremos siempre en el corazón, y para todos los efectivos de emergencias y voluntarios que, aquellos días tan complicados, ayudaron a reconstruir el pueblo", ha señalado en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

Este jueves se cumplen siete años de una de las mayores tragedias de la historia de Baleares, que dejó 13 muertos y numerosos daños materiales.