Prohens reivindica la 9ª edición de la Bicma sitúa a Marratxí en "el mapa internacional de la cerámica"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asiste a la 9ª edición de la Bicma. - CAIB

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha señalado que la celebración de la novena edición de la Bienal Internacional de la Cerámica de Marratxí (Bicma) sitúa al municipio en "el mapa internacional de la cerámica".

Con estas palabras se ha pronunciado la líder del Ejecutivo que ha participado en la inauguración de esta muestra que se podrá ver hasta el 18 de octubre y que se ha llevado a cabo en Sa Refinadora.

Prohens ha apuntado que esta tendría que haber sido una cita que "nunca se tendría que haber perdido", por lo que ha afirmado que este jueves "se recupera la excelencia por la cultura" en el municipio.

En ese sentido, ha apuntado que Marratxí ha contribuido a "formar parte de la revolución cultural" que se lleva a cabo en Baleares, al "recuperar la excelencia en la política cultural" con estos certámenes internacionales.

De este modo, Prohens ha reivindicado que el archipiélago se acerca a la "vanguardia cultural del Mediterráneo", al hacer de la cultura uno de los rasgos diferenciales de Baleares.

Así, ha destacato que en esta muesta se pueden observar obras con "identidad, una gran diversidad de técnicas y de estilo" pero todas con una cosa en común, que "enriquecer y elevar la identidad de Baleares como tierra de barro".