Prohens reivindica a Joan Alcover en el centenario de su muerte: "Su voz continúa viva en nuestra forma de ser"

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado la figura del poeta mallorquín Joan Alcover coincidiendo con el centenario de su muerte, que se conmemora este miércoles.

"Una de las figuras capitales de la literatura y la cultura de Baleares. Cien años después, su voz continúa viva y arraigada en nuestra manera de ser", ha escrito en su cuenta de la red social X.

Alcover, fallecido en Palma el 25 de febrero de 1926, fue un "poeta del alma" y escribió obras "inmortales" como 'La Balanguera' o 'Desolació'.

"Convirtió la experiencia humana en arta y elevó nuestra lengua a cotas de belleza e intensidad extraordinarias. Su obra forma parte del patrimonio emocional y cultural de nuestro pueblo y de nuestra literatura", ha apuntado Prohens.

La presidenta ha reivindicado su legado "como símbolo de compromiso" con la cultura y la creación literaria y ha considerado que recordar su figura "es reafirmar aquello que somos, un pueblo con raíces profundas, con memoria y con una cultura viva que mira hacia el futuro con orgullo".