Mallorca conmemora el centenario de la muerte de Joan Alcover con la renovación de una exposición en la casa del poeta - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha inaugurado la renovada exposición 'Joan Alcover, el poeta caballero' en Ca n'Alcover, la que fuera la casa del poeta.

El acto inaugural ha tenido lugar la tarde de este miércoles 25 de febrero, coincidiendo con el centenario de la muerte del escritor, según ha informado la institución insular en un comunicado.

Esta nueva propuesta expositiva repasa las diferentes facetas de Alcover a través de su legado y, para el presidente del Consell, Llorenç Galmés, "permite reivindicar con mirada contemporánea una de las figuras capitales de nuestra literatura y de nuestra identidad cultural".

"No solo actualiza el relato expositivo, sino que refuerza el compromiso del Consell con la preservación, la difusión y la accesibilidad del patrimonio literario de Mallorca, y acerca Joan Alcover a las nuevas generaciones y al público de hoy", ha subrayado.

Esta intervención forma parte del acuerdo entre la Fundació Mallorca Literària (FML) y la Obra Cultural Balear (OCB) que define una serie de acciones para mejorar la divulgación de la figura y obra de Alcover desde el espacio museográfico.

En virtud de este acuerdo, el Consell de Mallorca ha renovado la exposición permanente de Ca n'Alcover, que permanecía abierta desde 2008, para actualizar su discurso expositivo y adecuarlo a la actualidad.

La nueva propuesta museográfica acoge dos tipos de espacios, los recreados, correspondientes al despacho y al pequeño salón de tertulias, espacios muy significativos para el autor; y los expositivos, en los que se repasan las facetas y rasgos más destacables de la trayectoria de Alcover.

Contiene, entre otras cosas, obras de arte, bienes y objetos que forman parte de la colección propia de Ca n'Alcover, así como elementos de la colección bibliográfica del autor, depositada también en el mismo espacio.

Por otra parte, se han hecho reproducciones facsímiles para incorporar a la exposición la documentación original del legado del autor, propiedad de la Obra Cultural Balear y depositada desde 1989 en el Archivo del Reino de Mallorca.

Además, se ha acudido a otros archivos para complementar la documentación expuesta, como son la Biblioteca Nacional de Catalunya, el Centro de Documentación del Orfeó Català, el Archivo del Museo de la Música de Barcelona, el Archivo General del Consell de Mallorca, el Archivo Municipal de Palma y la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica.

Gracias a las aportaciones procedentes de estos otros fondos, se ha podido incorporar documentación relativa al eco en prensa del autor, el proceso de composición musical de 'La Balanguera' y también la tramitación del reconocimiento de esta obra como himno de Mallorca, entre otros.

Una vez inaugurada la exposición, la FML dinamizará visitas guiadas y concertadas para grupos de adultos y diversos niveles educativos. Asimismo, forma parte de los recursos de visita una audioguía que acompañará al visitante, disponible en cuatro idiomas.