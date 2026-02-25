Instituciones culturales y entidades literarias rinden homenaje a Joan Alcover en el centenario de su muerte - CAIB

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Instituciones culturales y entidades literarias de Mallorca han rendido homenaje al poeta Joan Alcover en un acto celebrado este miércoles en Ca n'Oleo, cuando se conmemora el centenario de su muerte.

Al acto, entre otras autoridades, han asistido el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

Entre otros homenajes y parlamentos, el acto ha contado con un recital de poesía y música a cargo de Miquel Àngel Adrover y Laia Malo.

El objetivo del acto era "reivindicar la vigencia de una obra marcada por la profundidad emocional, la reflexión existencial y una gran calidad formal", según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado.

Nacido en Palma, Alcover inició su trayectoria literaria en lengua castellana, pero posteriormente adoptó el catalán como lengua de expresión poética, con la que aconteció una figura destacada del movimiento modernista en Mallorca.

Su producción está "profundamente marcada" por experiencias personales trágicas, como la muerte de su mujer y de varios hijos, un dolor que se transforma en "una poesía de alta intensidad humana y artística".

Entre sus obras destacan 'Cap al tard' (1909), considerado una de las compilaciones poéticas más importantes de la literatura catalana contemporánea, o 'La Balanguera', que se ha convertido en el himno de Mallorca.