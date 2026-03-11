Prohens reivindica la Lonja de Palma como símbolo de la historia y la cultura en la conmemoración de su sexto centenario

Acto de conmemoración del sexto centenario de la construcción de la Lonja de Palma - CAIB

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha presidido esta tarde el acto conmemorativo del sexto centenario de la firma del contrato para la construcción de la Lonja de Palma, que ha definido como un símbolo de la historia y la cultura de Baleares.

La conmemoración, organizada por el Govern a través del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), ha contado con la participación del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá; el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal, y el director general de Cultura, Llorenç Perelló, entre otras autoridades.

"Hace exactamente seiscientos años, un día como hoy, los representantes del Colegio de la Mercadería y el arquitecto Guillem Sagrera firmaban un acuerdo que acabaría dando lugar a una de las obras más extraordinarias de nuestro patrimonio: la Lonja de Palma", ha destacado la presidenta.

En este sentido, ha subrayado que este edificio, concebido inicialmente como sede del Colegio de Mercaderes, se convirtió en símbolo de una época de esplendor comercial para el Reino de Mallorca y del dinamismo marítimo de la ciudad.

Así, ha continuado, la Lonja "es una de las mejores muestras del gótico civil mediterráneo y la obra por excelencia de Guillem Sagrera, la figura más importante de la arquitectura medieval de Baleares".

Prohens ha puesto en valor la capacidad del arquitecto mallorquín de "convertir la piedra en movimiento y crear un edificio único e incomparable", remarcando que seis siglos después del inicio de su construcción, la Lonja sigue siendo un espacio que "impresiona y emociona".

El Govern reabrió la Lonja hace casi dos años y medio para, ha dicho la presidenta, devolver este espacio a la ciudadanía y convertirlo en epicentro cultural y espacio de referencia para el arte contemporáneo.

Desde su reapertura, el edificio ha acogido exposiciones de artistas de proyección internacional como Pedro Cabrita Reis, Jaume Plensa o Julian Opie, así como la muestra 'Paysage Miró'.

También ha sido escenario de diversas actividades culturales, como el festival Palma Dansa, las Conversaciones con Carme Riera o conciertos de la Orquesta Sinfónica de Baleares.

"La Lonja sigue más viva que nunca, como un espacio abierto, dinámico y conectado con el mundo", ha subrayado la líder del Ejecutivo.

El acto conmemorativo ha incluido la conferencia inaugural 'La Lonja (1426-2026): seiscientos años de historia y arte en la ciudad de Mallorca', impartida por la catedrática de Historia del Arte de la Universitat de les Illes Balears, Sebastiana Sabater.

La Orquesta de Cámara de Mallorca, dirigida por Bernat Quetglas, ha interpretado la pieza 'Transitus liminis', de Joan Pérez Villegas, y el 'Réquiem', de Wolfgang Amadeus Mozart. Esta propuesta musical buscaba evocar la música de la época en la que se construyó el edificio de la Lonja.