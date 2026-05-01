Prohens reivindica el producto local en la feria de Ses Salines

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado este viernes el producto local en la feria de Ses Salines.

Prohens ha recorrido este viernes la feria y ha animado a la ciudadanía a disfrutar de los puestos y, al mismo tiempo apoyar a los agricultores y ganaderos y al conjunto del sector primario.

"Es una fecha que tenemos todos marcada en el calendario. No hay Primero de Mayo sin feria de Ses Salines", ha afirmado, al tiempo que ha instado a apostar por el producto de calidad.

Prohens ha agradecido la labor que cada año lleva a cabo el Ayuntamiento junto a entidades y asociaciones de la localidad para que Ses Salines sea la "capital de las ferias con esta feria de ferias".