Prohens reivindica la restauración y la hostelería como "oferta imprescindible" de Baleares en su visita a Horeca

PALMA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado este lunes, durante su visita a Horeca Baleares, la restauración y la hostelería como "oferta imprescindible" de las Islas.

En una nota de prensa, el Govern ha informado que la presidenta Prohens ha asistido esta jornada a la inauguración de Horeca Baleares, que este año celebra su séptima edición.

Prohens ha asistido con los consellers de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà; de Educación y Universidades, Antoni Vera, y de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet. También han estado presentes otras autoridades, como el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, o el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

Durante el acto de inauguración, la presidenta del Govern ha dirigido unas palabras a los asistentes, destacando que "gracias al trabajo del sector de la hostelería y la restauración, Baleares ha sido capaz de atraer a visitantes que quieren conocer la esencia de las Islas, sus productos, sus platos, sus bebidas, en definitiva, su gastronomía, con un servicio de excelencia y de calidad".

"La hostelería, la restauración, la gastronomía, ya no puede ser considerada oferta complementaria, es oferta", ha reivindicado Prohens, "oferta imprescindible para atraer visitantes y alargar la temporada turística, pero no solo eso, es imprescindible para nosotros, para los residentes por nuestra manera de ser y vivir, porque somos mediterráneos, nos gustan las terrazas, nos gusta juntarnos para celebrar lo bueno de la vida alrededor de una mesa y, también, para acompañarnos cuando las cosas no van tan bien alrededor de la mesa, de un plato y de buena compañía", ha añadido.

Así, la presidenta del Govern ha valorado que el de la restauración y hostelería es "un sector de pequeños y medianos empresarios, de gente trabajadora, de emprendedores, de personas que cada día levantan la persiana de su negocio, de distribuidores que hacen que los millones de visitantes que llegan a Baleares encuentren una logística perfecta". En resumen, "de personas que con su trabajo generan oportunidades, riquezas, experiencias".

Prohens ha finalizado su intervención celebrando que Horeca "se ha consolidado como una de las principales citas para el sector de la hostelería y la restauración, convirtiéndose en el mejor escaparate al mundo para reivindicar el producto y la gastronomía de Baleares". Y ha dado las gracias a los miembros de la organización que hacen posible esta cita, así como a las diferentes empresas que colaboran.

Durante el acto de inauguración también han intervenido el presidente del Consell de Mallorca y el alcalde de Palma, así como el director comercial de Horeca, José Luis Córcoles; el asesor gastronómico y presidente de la Asociación de Cocineros Afincados en Baleares (Ascaib), Koldo Royo, y el presidente de la Asociación de Distribuidores de Limpieza, Alimentación y Bebida, Bartolomé Servera.

Después de las intervenciones, se ha realizado un recorrido por la feria Horeca.