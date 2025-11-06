Prohens resalta el papel de los empresarios en la transformación económica de Baleares en la Gala CAEB 2025

CAEB reconoce a Toni Ballester, Alberto Morente, Piluca Barrau y José Luis Sastre en los premios de la Gala MENORCA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asistido a la Gala del Empresario de la CAEB 2025, en la que ha resaltado el papel de los empresarios en la transformación económica de Baleares.

El acto, que se ha celebrado en el Teatro Principal de Maó, ha contado con la presencia de la presidenta de la CAEB, Carmen Planas; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el presidente del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca; y el alcalde de Maó, Héctor Pons, entre otras autoridades.

La presidenta ha puesto fin a la gala con una intervención en la que ha destacado que la economía de Baleares es una de las que más crecen este año, con un aumento del 3,2 por ciento y una previsión de crecimiento del 2 por ciento en 2026.

Asimismo, ha señalado que Baleares es la comunidad líder en el crecimiento de autónomos, con un 7,5 por ciento, superando los 100.000 autónomos y con unas cifras de ocupación que rozan la total ocupación, con un récord de afiliación de más de 670.000 personas.

"Todo esto es gracias a vosotros y desde las administraciones estamos para ponéroslo fácil, para estar a vuestro lado y para trabajar de la mano", ha dicho la presidenta, a la vez que ha agregado que las empresas, empresarios, emprendedores, autónomos y trabajadores son "el motor de esta tierra". "Este Govern os reconocerá siempre esta contribución", ha dicho.

Por otro lado, Prohens ha considerado que "todos estos indicadores ahora ya no son suficientes" y que es necesario "cambiar la manera de medir el éxito, de valorar el éxito en valor y no en volumen".

En este punto, ha subrayado que Baleares afronta retos como el crecimiento poblacional o como la sostenibilidad social, económica y ambiental que "empujan a cambiar" el modelo económico. "Es una transformación, no cambio", ha matizado.

Igualmente, según la líder del Ejecutivo, la transformación pasa por el diálogo y el consenso. "Hemos avanzado con el Pacto de la Sostenibilidad que nos permite poner objetivos en común y arremangarnos en favor de esta transformación que ya ha comenzado y que es imparable", ha sostenido.

"Celebramos que entre todos ya estamos cambiando el rumbo y lo vemos con un cambio de tendencia este año en nuestra principal industria, el turismo, que avanza hacia la contención de los flujos turísticos en temporada alta", ha destacado.

De su lado, la presidenta de CAEB, Carmen Planas, ha ensalzado la figura del empresario que, "por fin, parece que empieza a recibir el reconocimiento que merece y que fue y es el motivo de la puesta en marcha de esta Gala del Empresario".

Así, se ha referido al informe Edelman Trust Barometer de 2025 sobre la confianza en las empresas como motor de cambio, que "muestra que en Baleares todos los indicadores de confianza hacia las empresas y sus líderes superan a la media española". En concreto, casi el 60% de los ciudadanos de Baleares confía en las empresas, frente al 53% de la media nacional.

"Aunque nos queda camino por recorrer, la figura del empresario empieza a ser reconocida como lo que es: aquel emprendedor que se levanta cada día para generar riqueza y valor, que arriesga sus ahorros -incluso su patrimonio- y crea empleo redundando en el beneficio social y colectivo", ha destacado Planas.

Sobre la Mesa del pacto por la sostenibilidad impulsada por el Govern, la presidenta de CAEB ha considerado que "refleja un amplio consenso que CAEB apoya sin ninguna duda". "Un consenso que recoge de una manera ejemplar todo lo que se dijo en los grupos de trabajo y que plantea de una manera coherente y científica cuál es el camino que debe recorrer Baleares en las próximas décadas", ha expuesto.

Finalmente, ha destacado que el diálogo social en Baleares "funciona, con algunos problemas de equilibrio, pero funciona", mientras que, a nivel nacional, es "ninguneado constantemente".

"La reducción de jornada, los permisos por defunción, el registro digital... Medidas unilaterales e incluso ocurrencias que se saltan por completo las reglas del juego, obviando completamente a las organizaciones empresariales", ha criticado.

PREMIOS CAEB 2025

En esta edición de 2025 el Comité Ejecutivo de CAEB ha valorado y reconocido el trabajo de empresarios que "apuestan abiertamente por la sostenibilidad del territorio; los que invierten en innovación y desarrollo; o los que han resaltado por el emprendimiento".

Los premiados de la Gala del Empresario 2025 han sido Toni Ballester, de Estel Ingeniería y Obras (sostenibilidad), Alberto Morente, de Aquicultura Balear, Grupo Culmarex (innovación y desarrollo) y Piluca Barrau, de Farmacéutica Menorquina (emprendimiento).

El premio especial CAEB a la trayectoria empresarial ha sido entregado al fundador y director general de Sasga Yatchs, José Luis Sastre.

"Creemos en CAEB, también en CEOE, que es necesario ensalzar la figura del empresario, de aquellos que comparten una trayectoria profesional y personal sobresalientes, mezcla de éxito empresarial y mejor calidad humana, admirados por una amplia mayoría de nuestra sociedad", ha expuesto Planas en la entrega del galardón.