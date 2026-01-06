Prohens se reúne este miércoles con el presidente de la Federación Independiente del Taxi de Baleares

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, mantendrá este miércoles (13.15 horas) una reunión en el Consolat de Mar con el presidente de la Federación Independiente del Taxi de Baleares, Gabriel Moragues.

Moragues estará acompañado por el presidente de la Federación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimem), Jordi Mora.

Por parte del Ejecutivo autonómico está prevista la asistencia del conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y de la directora general de Movilidad, Lorena del Valle.