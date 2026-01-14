Prohens se reunirá este jueves con el alcalde de Campanet y con la Fundación Nemo

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Consolat de Mar - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se reunirá este jueves en el Consolat de Mar con el alcalde de Campanet, Guillem Rosselló, y, posteriormente, con la Fundación Nemo.

En el encuentro con Rosselló, que será a las 13.00 horas, participará también la directora general de Coordinación y Cooperación Local, Isabel Febrer.

A las 16.30 horas, la líder del Ejecutivo y la consellera de Familias y Bienestar Social, Sandra Fernández, recibirán en audiencia a la presidenta de la Fundación Nemo, Leonor Félix.

Por parte de la entidad asistirán también la gerente, Verónica Espinar, la abogada Mónica Ferrá, y la gestora Catalina Servera.