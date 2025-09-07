Prohens reunirá este lunes a los grupos parlamentarios para dar inicio al nuevo curso político

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante un pleno del Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, reunirá este lunes a los diferentes grupos parlamentarios para dar inicio al nuevo curso político.

Los encuentros tendrán lugar en el Consolat de Mar a partir de las 17.00 horas, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

El primero en reunirse con Prohens será el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, a quien seguirá Manuela Cañadas (Vox) a las 17.30, Lluís Apesteguia (MÉS per Mallorca) a las 18.00, Llorenç Córdoba (Sa Unió) a las 18.30 y Sebastià Sagreras (PP) a las 19.00.

Al finalizar sus respectivos encuentros está previsto que los diputados atiendan a los medios de comunicación.

Todos han confirmado su asistencia menos el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, quien anunció que se ausentaría al considerar que el PP "ha dinamitado el diálogo político" con la previsible derogación de la ley de memoria democrática que llevará a cabo junto a Vox.

DE LA MIGRACIÓN A LA CONDONACIÓN

Salvo el menorquinista, el resto de líderes de los grupos políticos que cuentan con representación en el Parlament delinearon el pasado miércoles, después de la Junta de Portavoces, algunos de los temas que le plantearán a la presidenta.

"Asistiremos porque siempre que se nos llama asistimos, y expondremos que el Govern se tiene que poner a solucionar los problemas de la gente y no crear otros nuevos, que es lo que está haciendo", dijo el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia.

A su parecer, "lo más destacable" del trabajo llevado a cabo desde el Ejecutivo autonómico durante los meses de verano "es que casi no hay nada destacable". "El poco trabajo que hacen lo hacen mal, y la iniciativa política no se la conocemos más allá de asumir los postulados de Vox", sostuvo.

El ecosoberanista destacó la necesidad de poner sobre la mesa temas como la lucha contra el "colapso" turístico, la búsqueda de alternativas económicas "viables y reales", la "descongestión" de las carreteras, el apoyo al transporte público o la protección del territorio.

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, aseguró que acudiría al encuentro dado que representa a un partido "institucional y de gobierno".

Lo primero que querría saber, apuntó, es "que si uno cuando pacta con el Govern sirve de algo", haciendo alusión a la derogación de la ley de memoria. "¿Por qué dijo una cosa hace seis meses y ahora la contraria?", se preguntó.

Otro asunto que pondrá sobre el tablero, añadió, será el rechazo del Ejecutivo autonómico a la condonación de deuda propuesta por el Gobierno, que en el caso de Baleares ascendería a los 1.741 millones de euros.

La crisis migratoria, adelantó la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, será uno de los asuntos de los que tiene intención de hablar con Prohens.

"Escucharemos lo que la presidenta nos tenga que contar, y creo que a nivel nacional todo el mundo sabe que la preocupación máxima de los ciudadanos es el tema de la inmigración. Supongo que será el tema que más trataremos", dijo.

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, confirmó su asistencia y defendió que su partido, a diferencia de una oposición "desaparecida durante dos meses", ha seguido trabajando durante los meses estivales. Prueba de ello, esgrimió, son las dos proposiciones de ley y la docena de proposiciones no de ley (PNL) registradas durante este tiempo.

"Empezamos el curso centrados en las familias, las rentas medianas, los jóvenes y los autónomos. Somos el proyecto, lo dicen las encuestas, que representa a la mayoría más amplia de esta tierra porque somos los que más nos parecemos a la gente de estas islas", valoró.