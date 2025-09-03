La izquierda tilda a Prohens de "mentirosa" por apoyar la derogación de la ley de memoria democrática

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de la izquierda han tildado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de "mentirosa" por apoyar la derogación de la ley de memoria democrática propuesta por Vox pese a que el año pasado se comprometió con ellos a no hacerlo.

Así se han expresado los representantes del PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Parlament de este miércoles, la primera del nuevo periodo de sesiones.

El portavoz de los socialistas, Iago Negueruela, ha considerado que el curso político ha comenzado con un PP que ha asumido el discurso de Vox. "Lo vemos con la ley de memoria democrática que han aceptado derogar, incumpliendo su palabra", ha subrayado.

A su parecer, si algo ha quedado claro desde el momento en el que la izquierda y los 'populares' pactaron verbalmente no derogar la ley de memoria a cambio de rectificar la introducción errónea de una treintena de enmiendas de Vox en la ley de simplificación administrativa es que Prohens "no tiene palabra".

"Es complicado iniciar un curso político con una presidenta de la que no te puedes fiar y genera problemas donde no los hay. La ley va en contra del odio, del fascismo, de la xenofobia, y con su derogación alimentamos más a los ultras", ha sostenido.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha considerado que "una presidenta que traiciona su palabra deja mucho que desear y ofrece muy poca seguridad a la ciudadanía".

"Una de las cosas más importantes en política es ser capaz de tener palabra. Un político se puede equivocar, puede hacer las cosas de forma mejorable, pero no puede mentir. Si la presidenta vota a favor de la derogación, la presidenta mintió cuando pidió a la izquierda que le solucionáramos los problemas que ellos mismos crearon", ha dicho.

Si así lo hace, ha proseguido, "no tendrá credibilidad cuando vuelva a necesitar los votos de la izquierda". "Y los volverá a necesitar porque Vox les pegara la puñalada tan pronto como pueda, está en su ADN", ha vaticinado.

El líder parlamentario de Més per Menorca, Josep Castells, ha sido uno de los más duros acerca de esta cuestión y ha tildado a Prohens de "mentirosa".

"Ya empezamos hace unos meses a ver que no cumpliría su palabra y ya se ha consumado. Prohens ya ha demostrado que es una mentirosa y el PP ha demostrado que son unos mentirosos. Nos han mentido y por tanto han dinamitado el diálogo político en estas islas", ha incidido.

Es por ello, ha anunciado el menorquinista, que no asistirá que la presidenta mantendrá con los diferentes grupos políticos el próximo lunes. Sí que asistirán, si nada cambia, el resto de partidos.

EL PP Y VOX, DE LA MANO

Por su parte, el portavoz 'popular', Sebastià Sagreras, y la de Vox, Manuela Cañadas, han defendido que la derogación de la ley de memoria democrática era uno de los puntos del acuerdo presupuestario.

Sagreras ha rebatido a los grupos de la izquierda y ha sostenido que en el acuerdo al que llegaron con ellos "nunca se plantearon futuribles o qué pasaría si se volviera a poner sobre la mesa esta cuestión en el corto o largo plazo".

"Es una reivindicación de Vox que estaba en el primer acuerdo que se firmó con el PP, y si ellos han incumplido con la izquierda no lo sé ni me importa", ha apuntado Cañadas.

La portavoz de los de Santiago Abascal ha asegurado que no le ha costado mucho convencer al PP para que apoyara la derogación. "Sabían que iba en nuestro programa, en nuestro ideario, y que era una de las condiciones para llegar a acuerdos", ha zanjado.