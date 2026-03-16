Prohens se reunirá este martes con el presidente de la República Dominicana

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, inicia un viaje esta semana a República Dominicana y Puerto Rico, en el que mantendrá varios encuentros institucionales y reuniones con empresas mallorquinas en el Caribe, y visitará las casas baleares en ambos países.

Este martes, la líder del Ejecutivo se reunirá con el presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader, en el palacio presidencial de Santo Domingo a las 14.00 horas (19.00 horas en España).

Igualmente, participará en el foro 'Mujeres de impacto', en el hotel Embajador Royal Hydeaway de Santo Domingo, a las 09.30 horas (14.30 horas en España), y visitará la Casa Balear de la República Dominicana, a las 16.00 horas (21.00 horas).

Por último, la presidenta será recibida en la Embajada de España en República Dominicana, a las 20.00 horas (01.00 horas).

Prohens viaja acompañada por la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.