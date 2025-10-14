Prohens se reunirá este miércoles en Bruselas con el comisario europeo de Interior y Migración

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se reunirá este miércoles en Bruselas con el comisario de Interior y Migración de la Comisión Europea, Magnus Brunner.

El encuentro, ha informado el Ejecutivo autonómico, tendrá lugar a partir de las 16.30 horas en la sede de la Comisión Europea, en el edificio Berlaymont.

En él participarán también los presidentes de los consells de Mallorca, Llorenç Galmés; Menorca, Adolfo Vilafranca; Ibiza, Vicent Marí; y Formentera, Óscar Portas.

En la reunión, que Prohens y los líderes insulares venían meses reclamando, se abordarán cuestiones relacionadas con las políticas europeas en materia migratoria y su incidencia en Baleares.

COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

La presidenta autonómica también participará este miércoles (11.30 horas) en el seminario 'Nuevo pacto por el Mediterráneo: retos y perspectivas entre cohesión y ampliación' organizado por el Comité Europeo de las Regiones.

Prohens intervendrá como ponente y en calidad de presidenta de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo, ha indicado el Govern.

También estarán presente la directora general de Relaciones Institucionales y con el Parlament, Francisca Ramis, y la responsable de la oficina de Baleares en Bruselas, Malu Caballero.