Prohens se reunirá este viernes con Illa aprovechando su visita a Palma

Archivo - El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, saluda a la presidenta de Baleares, Marga Prohens, a su llegada a la XXVIII Conferencia de Presidentes, en Palau de Pedralbes de Barcelona, a 6 de junio de 2025, en Barcelona, Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PALMA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se reunirá este viernes con el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, aprovechando la visita del segundo a Palma.

El encuentro, según han confirmado fuentes del Ejecutivo autonómico, está previsto a partir de las 13.00 horas en el Consolat de Mar.

Tras la reunión, que tendrá un formato similar a la que Prohens mantuvo en verano con el líder del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta hará una valoración. Illa no tiene previsto hacer declaraciones, al menos en el Consolat.

Será la primera reunión que los presidentes de Baleares y Catalunya mantienen de forma bilateral desde que ambos están en el cargo.

Tendrían que haber coincidido en el traspaso de la presidencia de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo, pero Prohens se tuvo que ausentar por motivos personales y en su lugar acudió la vicepresidenta segunda, Antònia Maria Estarellas.

LA AGENDA DE ILLA EN PALMA

Antes de la reunión con Prohens, a las 09.30 horas, el presidente de la Generalitat intervendrá en un desayuno informativo organizado por 'Diario de Mallorca' en el que también estará presente la presidenta del Congreso de los Diputados y secretaria general del PSIB, Francina Armengol.

Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, Illa, Armengol y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, participarán en una jornada de trabajo sobre los retos comunes entre Baleares, Catalunya y la Comunidad Valenciana.

Entre los temas que abordarán en el encuentro, que tendrá lugar en la sede de la ONCE, estarán la vivienda, la lengua, la cultura y el cambio climático.

Además, los tres dirigentes socialistas mantendrán un encuentro con representantes de la sociedad civil de diferentes sectores para conocer de primera mano sus visiones y abordar posibles vías de colaboración.

Previamente se celebrará en el Parlament una jornada interparlamentaria con diputados y diputadas socialistas de los tres territorios para trabajar y acordar un documento conjunto con propuestas y soluciones compartidas entre las comunidades autónomas.

Este encuentro entre los grupos parlamentarios socialistas empezará este jueves, con una bienvenida a cargo de la vicesecretaria general del PSIB y secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez.