Prohens se reunirá este viernes con los portavoces parlamentarios para dar inicio al curso político

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el pleno del Parlament. - CAIB - Archivo

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se reunirá este viernes con los portavoces de los grupos políticos con representación en el Parlament con motivo del inicio del curso político 2026-2027.

Los encuentros, según ha informado el Ejecutivo autonómico, tendrán lugar en el Consolat de Mar a partir de las 16.00 horas.

El primero será con el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, seguido de la de Vox, Manuela Cañadas (16.45 horas), y el de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia (17.45 horas).

A las 19.00 horas será el turno del líder parlamentario de Més per Menorca, Josep Castells, a quien seguirán sus compañeros en el grupo mixto. A las 19.30 horas acudirá el diputado por Sa Unió de Formentera, Llorenç Córdoba, y a las 20.00 el diputado por Unidas Podemos, José María García.

El encargado de cerrar la rueda de reuniones será el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras. Al terminar cada uno de los encuentros, los representantes políticos atenderá a los medios de comunicación.