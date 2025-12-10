Prohens traslada su apoyo a los médicos en huelga e insiste en que es un conflicto "impuesto" por el Gobierno

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante una rueda de prensa en el Consolat de Mar. - CAIB - Archivo

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha trasladado su apoyo a los médicos en huelga y ha insistido en que es el principal conflicto laboral y sanitario de la legislatura y que lo ha "provocado e impuesto" el Gobierno de España.

Así se ha expresado Prohens este miércoles en declaraciones a los medios en Bruselas, tras ser preguntada por la segunda jornada de huelga en las Islas.

La líder del Ejecutivo ha dicho a los pacientes que vieron suspendidas sus consultas, intervenciones o pruebas este martes en la primera jornada de huelga que "el único responsable" es el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

Igualmente, ha cargado contra el PSOE por "atacar" la sanidad pública cuando gobierna y defenderla cuando está en la oposición. "Lo vimos en la legislatura pasada a nivel autonómico con recortes al personal sanitario", ha criticado.