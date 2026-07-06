Prohens traslada su enhorabuena a los sindicatos por la mejora del plus de insularidad de los funcionarios estatales

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha trasladado su enhorabuena a los sindicatos de la plataforma Insularidad Digna por el acuerdo alcanzando con el Gobierno para mejorar el plus de insularidad de los funcionarios estatales en Baleares.

En un mensaje en la red social X, la líder del Ejecutivo ha puesto en valor los "años de reivindicación e intenso trabajo en todas las instituciones" por parte de estos sindicatos.

"Siempre ha contado tanto con el apoyo de este Govern como del PP de Baleares para la actualización de la indemnización de residencia para una insularidad digna de los funcionarios de la Administración General del Estado en Baleares", ha subrayado.

Para Prohens, se trata de un "avance justo" que se suma a medidas del Govern para compensar la insularidad de los trabajadores públicos, como la deducción fiscal para trabajadores públicos que ocupan plazas de difícil cobertura y a la actualización del plus de insularidad de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma.