Prohens y Vera entregan los premios al esfuerzo personal y rendimiento académico a los alumnos de Eivissa y Formentera

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, han participado este lunes en el acto de entrega de los premios al esfuerzo personal y al rendimiento académico excelente del curso 2025-2026, concedidos al alumnado de Eivissa y Formentera.

En el acto también han participado el presidente del Consell Insular de Eivissa, Vicent Marí, y el presidente del Consell Insular de Formentera, Óscar Portas.

Los reconocimientos se han entregado a estudiantes de Educación Primaria, ESO, bachillerato, formación profesional de grado superior y educación secundaria para adultos.

Prohens ha destacado que este acto es "muy especial" y que reconoce el esfuerzo de los alumnos, así como la tarea de las familias y de los docentes.

"Es muy importante que la sociedad premie y reconozca el esfuerzo, el sacrificio y la excelencia", ha subrayado, a la vez que ha puesto en valor que el acto se haga en cada isla para que puedan estar con sus familias.