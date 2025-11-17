Prohens y Vera participarán este martes en la entrega de premios al rendimiento académico excelente a alumnos de Menorca

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera. - CAIB - Archivo

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, participarán este martes en el acto de entrega de los premios al esfuerzo personal y al rendimiento académico excelente del curso 2024-2025 otorgados al alumnado de Menorca.

En el acto, que se celebrará a partir de las 17.00 horas en la Sala Multifuncional de Es Mercadal, participarán también el presidente del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, y la directora territorial de Educación de Menorca, Alejandra Marqués.

Los reconocimientos se entregarán a estudiantes de primaria, ESO, bachillerato, formación profesional de grado superior y enseñanza secundaria para adultos.

Tras la entrega de premios, la presidenta pronunciará unas palabras y se hará una foto de grupo con todos los alumnos galardonados.