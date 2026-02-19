Prohens y Vera visitan el segundo grupo de estudiantes becados en Irlanda

La presidenta del Govern, Marga Prohens, visita a los estudiantes baleares que cursan un trimestre en la ciudad irlandesa de Kilkenny - CAIB

PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha reunido este jueves con los nueve estudiantes baleares que cursan un trimestre en la ciudad irlandesa de Kilkenny, con las becas de excelencia del Govern.

El acto se ha organizado después de visitar este miércoles a los otros 16 estudiantes que se han desplazado a Cork. También ha participado el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, junto con las presentes las familias que acogen a los estudiantes en Kilkenny.

Tras la visita, la líder del Ejecutivo se ha mostrado "muy orgullosa" de haber podido poner en marcha estas becas, con las que el Govern subvenciona la totalidad de la estancia de los jóvenes, tanto el desplazamiento, matrículas, alojamiento y actividades de ocio.

De su lado, el conseller de Educación y Universidades ha puesto en valor que tanto alumnos como Govern están "satisfechos" con el programa que se ha puesto en marcha este año.

Así, ha expuesto que la próxima edición será para el primer trimestre y en Canadá. Próximamente saldrán las bases y se informará a las familias.

"Es muy importante en un comunidad autónoma como la nuestra abrir lazos más potentes con centro Europa y con otros países, sobre todo de habla inglesa", ha concluido.