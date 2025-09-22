Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. Archivo. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, viaja a Bruselas para asistir este martes a varias reuniones en la sede del Comité Europeo de las Regiones.

Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico a los medios, a partir de las 11.00 h, la presidenta Prohens, acompañada de la directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, Francisca Ramis, participará como ponente en la reunión de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité de las Regiones.

La intervención de la presidenta del Govern versará sobre un dictamen liderado por las Baleares que orientará la futura estrategia de turismo sostenible de la Unión Europea.

Al acabar se atenderá a los medios de comunicación.