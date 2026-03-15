Prohens viaja a República Dominicana y Puerto Rico al Consejo de Baleares en el Exterior

Marga Prohens durante la Gala Las Top 100 Mujeres Líderes en el Teatro Real de Madrid a 13 marzo de 2026 en Madrid (España) - Francisco Guerra - Europa Press

PALMA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, viaja del 16 al 24 de marzo a República Dominicana y Puerto Rico para participar en el 26 Pleno del Consejo de Baleares en el Exterior.

Durante su viaje, la líder del Ejecutivo autonómico visitará igualmente las casas de Baleares, según ha trasladado el Govern al Parlament en un escrito para comunicar se ausencia en los dos próximos plenos.