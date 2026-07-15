Prohens, tras la victoria de la Selección: "Nos habéis devuelto la ilusión"

Miles de personas se reúnen en Son Fusteret para seguir el partido entre las selecciones francesa y española - CORT

PALMA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, celebró este martes la clasificación de la selección española de fútbol para la final del Mundial y destacó que el equipo ha "devuelto la ilusión a todo un país".

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Prohens mostró su entusiasmo por el pase a la final, 16 años después de la última disputada por España. "¡A la final! España vuelve a la final del Mundial 16 años después", indicó.

La líder del Ejecutivo balear elogió el "equipazo" de la selección, así como su "hambre de victoria, talento extraordinario y determinación que no entiende de imposibles". "Nos habéis devuelto la ilusión a todo un país", añadió, antes de animar al equipo nacional con un mensaje de cara al próximo encuentro: "¡A por la segunda estrella!".

El encuentro entre España y Francia pudo seguirse durante la pasada noche desde el recinto de Son Fusteret, en Palma, donde cerca de 9.000 aficionados se reunieron para presenciar la victoria de la selección y celebrar su clasificación para la final.