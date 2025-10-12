Prohens visitará este lunes la nueva infraestructura científica del IdISBa en Son Espases

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, visitará este lunes la nueva infraestructura científica del IdISBa en el Hospital Universitario Son Espases.

Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico a los medios, la presidenta Prohens visitará este lunes, a las 12.30 horas, en el Hospital Universitario Son Espases, junto con la consellera de Salud, Manuela García, la nueva infraestructura científica singular de imagen molecular y espectrometría de masas (IMEM) del IdISBa.

Las autoridades, acompañadas por los medios gráficos que quieran tomar imágenes, se desplazarán hasta el módulo F (planta -1), donde se iniciará la visita inaugural, durante la cual el responsable técnico de la plataforma IMEM en el IdISBa, Albert Maimó, ofrecerá unas explicaciones sobre la nueva infraestructura.

Al finalizar la visita, la consellera de Salud atenderá a los medios de comunicación.