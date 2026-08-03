Prohens visitará este martes la sede de la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de Baleares

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Baleares, Margalida Prohens, visitará este martes a las 12.00 horas la sede de la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de Baleares, en Palma, junto a la consellera de Salud y presidenta del patronato de la fundación, Manuela García.

La gerente de la fundación, Rosa Maria Tarragó, recibirá a Prohens y le ofrecerá una guía por las instalaciones, a la que asistirán también la directora del Banco de Sangre, Teresa Jiménez, y el director del Banco de Tejidos, Javier Calvo.

Al finalizar la visita, la consellera de Salud atenderá a los medios de comunicación.