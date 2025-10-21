Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, visitará este miércoles la primera fase de las obras de rehabilitación de las casetas varadero de Portocolom, en Felanitx (Mallorca).

Según ha avanzado el Ejecutivo balear a los medios de comunicación, la presidenta Prohens, acompañada del conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, visitará este miércoles, a las 12.30 horas, la primera fase de las obras de rehabilitación de las casetas varadero y otras actuaciones de mejora del frente marítimo del puerto de Portocolom, en Felanitx.

Al acto asistirán también la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler; el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, y el gerente de Puertos IB, Francisco José Villalonga.

Tras las explicaciones de la responsable de las obras, la presidenta del Govern y la alcaldesa de Felanitx pronunciarán unas palabras.