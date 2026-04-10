Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, visitará este sábado la 9ª Feria de Turismo de Menorca, en Alaior, y participará en el inicio de un foro internacional de turismo, organizado con motivo de la feria.

Antes del acto inaugural, previsto a las 10.30 horas, la presidenta hará un recorrido por la feria, que tendrá lugar en el polideportivo IES Josep Miquel Guàrdia.

Estarán presentes también el alcalde de Alaior, José Luís Benejam; el presidente del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca; y la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez.

Tras la inauguración, Prohens intervendrá en el Foro Internacional de Turismo, que contará con la participación de otros representantes institucionales y empresarios destacados de diversos sectores económicos de las Islas.