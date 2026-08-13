Prohens visitará este viernes la exposición 'Miquel Salom i els pioners de la fotografia'

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante una audiencia con el rey Felipe VI en el Palacio Real de la Almudaina, a 24 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este viernes en la visita guiada a la exposición 'Miquel Salom i els pioners de la fotografia'.

La visita tendrá lugar a las 13.00 horas en Can Bordils, el Archivo Municipal de Palma, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Prohens estará acompañada por la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción Gubernamental y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, y por el fotógrafo de la exposición, Miquel Salom.